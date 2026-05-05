Dopo 16 anni dalla scomparsa di Barbara Corvi, avvenuta il 27 ottobre 2009 a Montecampano di Amelia, le indagini sulla sua sparizione sono state riaperte. Le autorità stanno analizzando nuovamente il DNA rinvenuto sui francobolli, nel tentativo di ottenere nuovi elementi utili a chiarire la vicenda. La donna aveva 35 anni al momento della scomparsa e il caso rimane irrisolto.

L’indagine sulla scomparsa di Barbara Corvi riparte. Per cercare ancora una volta di chiarire cosa sia successo alla donna sparita misteriosamente il 27 ottobre del 2009 da Montecampano di Amelia quando aveva 35 anni. Nel mirino degli inquirenti ancora una volta il marito Roberto Lo Giudice, già indagato e sempre prosciolto per una scomparsa alla quale si è sempre proclamato estraneo. La Procura di Terni ora vuole confrontare il suo dna con quello trovato sui francobolli delle cartoline spedite da Firenze alcuni giorni dopo la scomparsa di Barbara Corvi e recapitate ai figli, in cui c'era scritto, a sua firma, che «stava bene» e aveva «bisogno di stare per un po' da sola».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il giallo di Barbara Corvi, dopo 16 anni dalla scomparsa il dna sui francobolli può svelare la verità

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