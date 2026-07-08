Le auto importate dall’Est Europa arrivano in Italia con storie cancellate
Una station wagon tedesca, esposta a 14.500 euro in un piazzale della provincia di Treviso, aveva 148.000 chilometri sul contachilometri a febbraio di quest’anno. Le auto importate dall’Est Europa arrivano in Italia con storie di chilometraggi e documentazioni spesso alterate o cancellate. La verifica dei dati e le ispezioni sui veicoli sono spesso insufficienti, secondo le autorità, che segnalano un aumento di veicoli con storie di percorrenza sospette.
Una station wagon tedesca esposta a 14500 euro in un piazzale della provincia di Treviso mostrava 148000 chilometri sul contachilometri a febbraio di quest’anno. Tre proprietari dichiarati, tagliandi completi, un’aria da macchina curata. Lo stesso veicolo, secondo i registri TÜV recuperati poi dall’acquirente attraverso un controllo transfrontaliero, aveva attraversato un centro ispezioni in Baviera diciannove mesi prima con 287000 chilometri a bordo. Nel frattempo era passata per la Polonia, poi per la Slovacchia, e infine era approdata a un importatore italiano che l’aveva registrata come prima immatricolazione nazionale con una documentazione che parlava solo degli ultimi otto mesi della sua vita. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Przemyl, Poland to Leipzig, Germany by Train Direct PKP/DB EuroCity via Krakow, Katowice & Wroclaw
Notizie e thread social correlati
Mille universitari dall’est Europa si divertono al Camping VillageAl Cesenatico Camping Village si sono radunati mille studenti universitari provenienti dall’est Europa, provenienti principalmente dall’Università di...
Crans-Montana e maxi emergenze con grandi ustionati, mercoledì al Cardarelli di Napoli il capo della Protezione civile Ciciliano ed esperti di sanità dall'Europa e dall'ItaliaMercoledì 20 maggio, al Cardarelli di Napoli, si svolgerà un incontro dedicato alle emergenze con numerosi pazienti ustionati di grandi dimensioni.