Le auto importate dall’Est Europa arrivano in Italia con storie cancellate

Da ilprimatonazionale.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una station wagon tedesca, esposta a 14.500 euro in un piazzale della provincia di Treviso, aveva 148.000 chilometri sul contachilometri a febbraio di quest’anno. Le auto importate dall’Est Europa arrivano in Italia con storie di chilometraggi e documentazioni spesso alterate o cancellate. La verifica dei dati e le ispezioni sui veicoli sono spesso insufficienti, secondo le autorità, che segnalano un aumento di veicoli con storie di percorrenza sospette.

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Una station wagon tedesca esposta a 14500 euro in un piazzale della provincia di Treviso mostrava 148000 chilometri sul contachilometri a febbraio di quest’anno. Tre proprietari dichiarati, tagliandi completi, un’aria da macchina curata. Lo stesso veicolo, secondo i registri TÜV recuperati poi dall’acquirente attraverso un controllo transfrontaliero, aveva attraversato un centro ispezioni in Baviera diciannove mesi prima con 287000 chilometri a bordo. Nel frattempo era passata per la Polonia, poi per la Slovacchia, e infine era approdata a un importatore italiano che l’aveva registrata come prima immatricolazione nazionale con una documentazione che parlava solo degli ultimi otto mesi della sua vita. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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