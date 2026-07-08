Le auto importate dall’Est Europa arrivano in Italia con storie cancellate

Notizia in breve

Una station wagon tedesca, esposta a 14.500 euro in un piazzale della provincia di Treviso, aveva 148.000 chilometri sul contachilometri a febbraio di quest’anno. Le auto importate dall’Est Europa arrivano in Italia con storie di chilometraggi e documentazioni spesso alterate o cancellate. La verifica dei dati e le ispezioni sui veicoli sono spesso insufficienti, secondo le autorità, che segnalano un aumento di veicoli con storie di percorrenza sospette.