Al Cesenatico Camping Village si sono radunati mille studenti universitari provenienti dall’est Europa, provenienti principalmente dall’Università di Banja Luka in Bosnia Erzegovina, così come da Serbia, Croazia, Slovenia e Kosovo. Si tratta di giovani turisti che stanno trascorrendo il loro tempo in questa località, occupando le aree del campeggio. La presenza di questi studenti si concentra sui periodi estivi, con alcune provenienze che si ripetono negli anni.

Il Cesenatico Camping Village ospita mille giovani turisti provenienti dalle nazioni dell’est Europa, in particolare dall’ Università di Banja Luka della Bosnia Erzegovina, dalla Serbia, dalla Croazia, dalla Slovenia e dal Kosovo (nella foto). Sono tutti ragazzi e ragazze dai 19 ai 23 anni, tutti studenti universitari giunti in riviera tramite il tour operator San Marino Viaggi e Vacanze, che hanno prenotato le case mobili, dove sono arrivati sabato scorso e rimarranno alloggiati sino a mercoledì. In questi quattro giorni i giovani vacanzieri frequentano le discoteche della riviera, incluso le più famose del territorio, le Indie e l’Energy a Valverde.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mille universitari dall’est Europa si divertono al Camping Village

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