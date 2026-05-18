Crans-Montana e maxi emergenze con grandi ustionati mercoledì al Cardarelli di Napoli il capo della Protezione civile Ciciliano ed esperti di sanità dall' Europa e dall' Italia

Mercoledì 20 maggio, al Cardarelli di Napoli, si svolgerà un incontro dedicato alle emergenze con numerosi pazienti ustionati di grandi dimensioni. La riunione si terrà nel Salone Moriello del padiglione centrale a partire dalle 9:30 e vedrà la partecipazione del capo della Protezione civile e di esperti di sanità provenienti da Italia ed Europa. L’obiettivo è coordinare le operazioni di primo soccorso e gestire situazioni di emergenza di questo tipo.

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Maxi emergenze con grandi ustionati, il Cardarelli riunisce a Napoli mercoledì 20 maggio nel Salone Moriello del padiglione centrale, a partire dalle ore 9:30, i principali attori della rete di primo soccorso. Si parlerà della tragedia di Crans-Montana e del Piano nazionale del governo per far fronte a disastri in cui sono coinvolte persone con ustioni gravi, di cui l’ospedale è tra i principali promotori. Ma non solo. Focus sulla formazione. Il Cardarelli infatti è stato individuato come centro di training europeo per medici specializzati nella gestione di pazienti grandi ustionati. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Crans-Montana e maxi emergenze con grandi ustionati, mercoledì al Cardarelli di Napoli il capo della Protezione civile Ciciliano ed esperti di sanità dall'Europa e dall'Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Crans-Montana, esplosione in stazione sciistica svizzera: le urla dei ragazzi e la fuga dalle fiamme Sullo stesso argomento Crans-Montana e maxi emergenze con grandi ustionati, se ne parla al CardarelliTempo di lettura: 2 minutiMaxi emergenze con grandi ustionati, il Cardarelli riunisce a Napoli mercoledì 20 maggio nel Salone Moriello del padiglione... Emergenza maltempo, sopralluogo di Marsilio e del capo della Protezione Civile Ciciliano nell'Alto Vastesegià partita la ricognizione dei danni e la gestione degli adempimenti connessi allo stato di emergenza sulla piattaforma nazionale che sarà aperta a... Crans-Montana e maxi emergenze con grandi ustionati, mercoledì al Cardarelli di Napoli il capo della Protezione civile Ciciliano ed esperti di sanità dall'Europa e dall'ItaliaMaxi emergenze con grandi ustionati, il Cardarelli riunisce a Napoli mercoledì 20 maggio nel Salone Moriello del padiglione centrale, a ... iltempo.it Cardarelli, Crans-Montana e maxi emergenze con grandi ustionati: l'incontro con le istituzioniMaxi emergenze con grandi ustionati, il Cardarelli riunisce a Napoli mercoledì 20 maggio nel Salone Moriello del padiglione centrale, a partire dalle ore 9:30, i principali attori ... ilmattino.it