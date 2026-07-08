Lazio anche Lazzari può lasciare | si muove il Monza

Da sportmediaset.mediaset.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il terzino della Lazio, Manuel Lazzari, potrebbe lasciare il club prima della fine del contratto, che scade tra un anno. Il Monza ha mostrato interesse e si sta muovendo per ingaggiarlo. Lazzari ha avuto numerosi infortuni nell’ultima stagione e il club sta valutando di cederlo, insieme ad altri giocatori, per motivi legati alle condizioni fisiche e alle strategie di mercato.

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Il futuro di Manuel Lazzari potrebbe essere lontano dalla Lazio. Il terzino ha ancora un anno di contratto ma i molteplici infortuni dell'ultima stagione potrebbero spingere il club ad aggiungerlo alla lista dei partenti dopo Romagnoli, Provedel e Gila. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nelle ultime ore il Monza ha mostrato grande interesse per l'ex Spal e vuole provare a portarlo in Brianza per regalare a Ivan Juric un rinforzo di esperienza in vista del ritorno in Serie A. Ora bisognerà trovare un accordo con i biancocelesti e il presidente Lotito. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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