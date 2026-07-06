La Lazio sta cercando un nuovo attaccante e valuta diverse opzioni, tra cui Pinamonti, secondo quanto riportato dal Corriere. La squadra ha già in rosa alcuni giocatori con ruoli simili, ma cerca un centravanti vero, capace di segnare. La ricerca si concentra su profili che possano rafforzare l’attacco, senza confermare ancora offerte ufficiali o accordi definitivi. La società continua a monitorare il mercato in vista della prossima stagione.

2026-07-06 08:46:00 Arrivano conferme dal Corriere: Il centravanti serve. Il centravanti pesa. Di quelli veri, che vivono per il gol. Di falsi nove che vanno a finire all’ala o false ali che si trovano al centro dell’area la Lazio ne ha anche troppi. Gattuso partirà alzando la squadra per avvicinarla alla porta. Sarri l’aveva abbassata per ricreare la difesa da clean sheet. Ma l’area d’attacco è rimasta sorda e vuota per tutto l’anno. Rino può metterci cuore, spirito, cazzimma, impulsi e spunti tattici. Senza un centravanti vero, uno che la porta la vede e la sente, potrà poco. La Lazio confida in Ratkov, una comparsa con Mau, ed è convinta che Dia sia svigorito con Sarri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - CdS – La Lazio si muove per l’attacco: non solo Piccoli, c’è anche Pinamonti

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