Meret può lasciare Napoli | può essere un’opzione anche per l’Inter ma c’è concorrenza!

Il portiere può lasciare il Napoli e si valuta come possibile destinazione anche l’Inter, anche se ci sono altri club interessati. La Juventus si inserisce come concorrente nell’assegnazione del calciatore. La situazione attuale riguarda le trattative in corso e le preferenze delle parti coinvolte. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi delle prossime settimane e dalle offerte presentate.

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di Paolo Moramarco Meret può lasciare Napoli: può essere un’opzione anche per l’Inter, ma c’è la concorrenza della Juventus! Questa la situazione. La porta dell’ Inter resta uno dei temi caldi in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro deve ancora decidere se puntare su Guglielmo Vicario, portiere italiano del Tottenham, o dare fiducia a Josep Martinez, estremo difensore spagnolo già in rosa. Nel frattempo, spunta anche un altro nome: Alex Meret. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il portiere friulano del Napoli potrebbe lasciare il club azzurro in estate. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 e la volontà di rinnovare non sarebbe così forte, anche per il poco spazio avuto con Antonio Conte, tecnico del Napoli, vista la presenza di Vanja Milinkovic-Savic.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Meret può lasciare Napoli: può essere un’opzione anche per l’Inter, ma c’è concorrenza! Notizie correlate Leggi anche: Meret può lasciare il Napoli: spunta il Tottenham Mancini Inter, per Marotta è un’opzione: può essere un’occasione di mercato in estate!di Stefano CoriMancini Inter – Può essere un’occasione di calciomercato l’attuale difensore della Roma di Gian Piero Gasperini Tra gli osservati... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Meret può lasciare Napoli: sirene inglesi per il portiere azzurro e possibile addio a fine stagione; Calciomercato Napoli, Meret pronto a salutare a fine stagione; Calciomercato Napoli: sei calciatori in scadenza 2027, Manna studia le cessioni tra plusvalenze e ingaggi pesanti; Rivoluzione Napoli, i sette giocatori in partenza. Anche Meret verso l'addio. L'avventura di Meret al Napoli è al capolinea: vicino l'addio a fine stagioneTra i calciatori che, alla fine della stagione ancora in corso, potrebbero lasciare il Napoli figura anche il portiere Alex Meret ... derbyderbyderby.it Meret può lasciare il Napoli: spunta il TottenhamForzAzzurri.net - Meret può lasciare il Napoli: spunta il Tottenham Il futuro di Alex Meret torna a essere un tema aperto. Il portiere azzurro, protagonista nei due ... forzazzurri.net MERET-NAPOLI, IL FUTURO TORNA IN DISCUSSIONE Il futuro di Alex Meret potrebbe nuovamente allontanarsi dal SSC Napoli. A rilanciare l’ipotesi è Il Mattino, che parla di una situazione sempre più aperta attorno al portiere azzurro nonostante il rinnovo fi - facebook.com facebook #Meret- #Napoli verso la separazione, anche #Inter e #Juventus sulle sue tracce x.com