In Santa Maria di Campagna nasce una casa per lavoratori precari fragili e studenti universitari

Nel primo piano del Convento dei Frati Minori di Santa Maria di Campagna è stata allestita una nuova struttura abitativa. Questa comunità si rivolge a lavoratori precari, persone in condizioni di fragilità e studenti universitari, offrendo loro uno spazio dedicato. La sistemazione nasce con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di diverse categorie di persone in cerca di un alloggio temporaneo. La struttura si inserisce all’interno di un edificio storico, mantenendo le caratteristiche originali.

Una comunità abitativa destinata a lavoratori precari, persone fragili e studenti universitari realizzata al primo piano del Convento dei Frati Minori di Santa Maria di Campagna. Un progetto di cohousing (coresidenza) presentato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sala. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Campi Bisenzio, nasce il 'rifugio' per i lavoratori precari della Piana

Nasce il "rifugio" per i lavoratori precari e la sosta dei rider \ FOTOIl presidio è il frutto dell'accordo firmato da Comune di Campi Bisenzio, CGIL, Cooperativa Il Girasole e Società della Salute zona fiorentina Nord...

Temi più discussi: Roma, al Santa Maria della Pietà riapre il Museo Laboratorio della Mente, ristrutturato e ampliato; Biennale, inaugurato il padiglione della Santa Sede a Santa Maria Ausiliatrice; Sassari, via ai lavori per il nuovo centro intermodale della mobilità sostenibile a Santa Maria di Pisa; Santa Maria la Carità, Il Petraro abbraccia la sua nuova Chiesa.

L'inedita Messa dei Servi dalla Cappella Musicale di Santa Maria. Il 15/5, un florilegio di brani da Messe di Mozart, Puccini, Haydn, Santucci e Beethoven #ANSA x.com

Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe: biografia, storia e devozioneScopri la biografia di Maria Francesca delle Cinque Piaghe: storia, devozione, miracoli, santuario a Napoli e la famosa sedia della fertilità ... cronachedellacampania.it

Mobilità sostenibile, centro intermodale a Santa Maria di PisaTrasformare il capolinea della metropolitana di superficie a Santa Maria di Pisa nel principale centro intermodale per mobilità sostenibile ... sassarioggi.it