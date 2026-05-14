In Santa Maria di Campagna nasce una casa per lavoratori precari fragili e studenti universitari
Nel primo piano del Convento dei Frati Minori di Santa Maria di Campagna è stata allestita una nuova struttura abitativa. Questa comunità si rivolge a lavoratori precari, persone in condizioni di fragilità e studenti universitari, offrendo loro uno spazio dedicato. La sistemazione nasce con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di diverse categorie di persone in cerca di un alloggio temporaneo. La struttura si inserisce all’interno di un edificio storico, mantenendo le caratteristiche originali.
Una comunità abitativa destinata a lavoratori precari, persone fragili e studenti universitari realizzata al primo piano del Convento dei Frati Minori di Santa Maria di Campagna. Un progetto di cohousing (coresidenza) presentato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sala. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Campi Bisenzio, nasce il 'rifugio' per i lavoratori precari della Piana
Nasce il "rifugio" per i lavoratori precari e la sosta dei rider \ FOTOIl presidio è il frutto dell'accordo firmato da Comune di Campi Bisenzio, CGIL, Cooperativa Il Girasole e Società della Salute zona fiorentina Nord...
Temi più discussi: Roma, al Santa Maria della Pietà riapre il Museo Laboratorio della Mente, ristrutturato e ampliato; Biennale, inaugurato il padiglione della Santa Sede a Santa Maria Ausiliatrice; Sassari, via ai lavori per il nuovo centro intermodale della mobilità sostenibile a Santa Maria di Pisa; Santa Maria la Carità, Il Petraro abbraccia la sua nuova Chiesa.
L'inedita Messa dei Servi dalla Cappella Musicale di Santa Maria. Il 15/5, un florilegio di brani da Messe di Mozart, Puccini, Haydn, Santucci e Beethoven #ANSA x.com
A Santa Maria di Castellabate la Festa del Pescato di Paranza. Qui tutte le informazioni anche su cosa visitare a Santa Maria di Castellabate e dove alloggiare: https://www.viaggiatoriweb.it/2026/a-santa-maria-di-castellabate-la-festa-del-pescato-di-paranza/ facebook
Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe: biografia, storia e devozioneScopri la biografia di Maria Francesca delle Cinque Piaghe: storia, devozione, miracoli, santuario a Napoli e la famosa sedia della fertilità ... cronachedellacampania.it
Mobilità sostenibile, centro intermodale a Santa Maria di PisaTrasformare il capolinea della metropolitana di superficie a Santa Maria di Pisa nel principale centro intermodale per mobilità sostenibile ... sassarioggi.it