Studenti con disabilità e mondo del lavoro | in Umbria parte il progetto pilota Hephaistos per formare cuochi meccanici e saldatori
In Umbria è partito il progetto pilota “Hephaistos”, rivolto a studenti con disabilità, con l’obiettivo di offrire loro opportunità di formazione in settori come la ristorazione, la meccanica e la saldatura. Il percorso mira a trasformare le inclinazioni personali in competenze professionali concrete, con l’intento di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. L’iniziativa coinvolge scuole, aziende e enti locali, lavorando su programmi specifici.
Un percorso per trasformare le inclinazioni personali in competenze professionali, aprendo le porte del mondo del lavoro agli studenti con disabilità. È questo il cuore di "Hephaistos - Il diritto al lavoro attraverso il merito", un progetto pilota presentato oggi a Roma, presso la Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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