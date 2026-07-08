Il nuovo giardino botanico di Villa Monastero è stato completato, offrendo un percorso tra rose cubane, camelie rare, piante esotiche ed erbe aromatiche. Il progetto ha portato alla creazione di un angolo di Eden sul lago di Como, con un’ampia varietà di specie vegetali. Il percorso si sviluppa lungo il sito, arricchendo l’offerta culturale e paesaggistica della zona. La realizzazione ha coinvolto lavori di riqualificazione e sistemazione del giardino esistente.

Varenna (Lecco) – Rose cubane profumatissime, camelie rare e poi altre raffinate specie, piante esotiche, erbe aromatiche. un piccolo angolo di Eden sul lago di Como. Sono stati conclusi gli ultimi lavori di valorizzazione e riqualificazione del Giardino botanico di Villa Monastero di Varenn a, lo splendido giardino che circonda l’antico cenobio femminile medioevale divenuto poi dimora di commercianti altolocati prima e successivamente centro congressi dove hanno tenuto lezioni oltre sessanta Premi Nobel. Dopo l’intervento di ripristino del muro a lago, è stato infatti completato il percorso pedonale che attraversa l’area terminale del giardino, consentendo così ai visitatori di percorrere il parco nella sua interezza e di apprezzarne pienamente il valore paesaggistico e botanico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavori a Villa Monastero, completato il percorso: ecco il nuovo giardino botanico

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