Dal 27 al 29 aprile, alle ore 15, il giardino botanico di Villa Arconati sarà aperto alle visite guidate. L’iniziativa si svolge nel contesto del giardino monumentale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare le diverse specie vegetali presenti. Le visite sono organizzate in tre giornate consecutive, con l’obiettivo di permettere al pubblico di conoscere meglio questa area verde storica.

Bollate (Milano), 27 aprile 2026 – Visite guidate botaniche alla scoperta del giardino monumentale di Villa Arconati a Bollate dal 27 al 29 aprile alle ore 15. La Fondazione Augusto Rancilio organizza questa nuova attività per conoscere il giardino monumentale della piccola Versailles in modo inedito, tra storia, arte e natura. Oggi pomeriggio, domani e mercoledì 29 aprile sarà possibile partecipare ad una speciale visita guidata botanica che accompagnerà il pubblico lungo un percorso inedito, insieme da una guida esperta e da uno dei giardinieri della Fondazione Augusto Rancilio: un’esperienza nuova, che è stata organizzata per svelare non solo i capolavori storico-artistici del parco, ma soprattutto le sue straordinarie eccellenze botaniche, raccontate da chi ogni giorno se ne prende cura.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Villa Arconati apre alle visite guidate per il Giardino botanico: ecco quando

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