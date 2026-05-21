Funivia dei Forti c’è il nuovo percorso | ecco da dove passerà e quando iniziano e finiscono i lavori

Il Comune di Genova ha annunciato l’avvio di un nuovo percorso per la funivia dei Forti, sostituendo il tracciato esistente. I lavori per la modifica del percorso inizieranno a breve e si concluderanno entro una data stabilita, secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale. La decisione arriva dopo le discussioni e le contestazioni legate alla precedente configurazione del collegamento. La nuova tratta passerà in punti diversi rispetto al percorso attuale, con dettagli sui tempi di inizio e fine lavori già definiti.

Il Comune di Genova ha deciso di voltare pagina. La contestata funivia dei forti cambia ufficialmente volto. La giunta comunale ha dato il via libera stamattina alla delibera per la variante progettuale: niente più piloni e cabine sopra i tetti e le finestre del Lagaccio. Il nuovo tracciato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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