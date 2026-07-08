Lavitola l’amico della vittima | Non parlo

Da ilmanifesto.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’uomo coinvolto nel caso ha rifiutato di parlare con gli inquirenti e ha inviato messaggi prima dell’interrogatorio, scrivendo “Ci vediamo quando esco dal carcere”. Un amico della vittima, presente alla scena, ha dichiarato di non voler commentare. Nei giorni scorsi, un giudice ha ritenuto l’indagato innocente, mentre lui si trova attualmente in carcere e frequenta un locale a Monteverde. La vicenda resta sotto indagine.

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© Ilmanifesto.it - Lavitola, l’amico della vittima: «Non parlo»
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