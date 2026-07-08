L’uomo coinvolto nel caso ha rifiutato di parlare con gli inquirenti e ha inviato messaggi prima dell’interrogatorio, scrivendo “Ci vediamo quando esco dal carcere”. Un amico della vittima, presente alla scena, ha dichiarato di non voler commentare. Nei giorni scorsi, un giudice ha ritenuto l’indagato innocente, mentre lui si trova attualmente in carcere e frequenta un locale a Monteverde. La vicenda resta sotto indagine.

Ritratto Ranucci lo considera innocente. Lui manda messaggi prima dell’interrogatorio in procura: «Ci vediamo quando esco dal carcere». Dal craxismo a Berlusconi, oggi fa base in un «bistrò» a Monteverde Ritratto Ranucci lo considera innocente. Lui manda messaggi prima dell’interrogatorio in procura: «Ci vediamo quando esco dal carcere». Dal craxismo a Berlusconi, oggi fa base in un «bistrò» a Monteverde Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Oggi Valter Lavitola varcherà le soglie della procura di Roma: verrà interrogato nell’ambito dell’inchiesta sulla bomba piazzata nell’ottobre scorso davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Lavitola, l’amico della vittima: «Non parlo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Attentato a Ranucci, Lavitola: “Non parlo, ci vediamo quando esco dal carcere”Valter Lavitola, indagato come presunto mandante dell’attentato a un giornalista, si è limitato a rispondere ai giornalisti di LaPresse davanti alla...

Attentato Ranucci, Lavitola: "Non parlo, ci vediamo quando esco dal carcere"Valter Lavitola, intercettato mentre tornava a casa a Roma, ha risposto a una domanda sulla possibilità di un incontro con il destinatario di un...

Temi più discussi: Sigfrido Ranucci ha detto di considerare Valter Lavitola un amico vero; Ranucci è stordito dall'accusa all'amico Lavitola: cosa sappiamo sull'attentato; Sigfrido Ranucci: Sono sconcertato, Lavitola è un amico. Quella bomba? Un messaggio destinato a qualcun altro; Lavitola, l’amico della vittima: Non parlo.

Valter Lavitola è un amico vero, fra di noi c'è un grande affetto. Da quando ho saputo del suo coinvolgimento presunto nell'attentato nei confronti miei e della mia famiglia sono stati giorni pesantissimi. Lo ha detto Sigfrido Ranucci al telefono con il Corrier x.com

Attentato a Ranucci, contestato a Lavitola reati di strage e associazione mafiosa reddit

Attentato a Ranucci, a Lavitola contestato il reato di strage. Lui: Se Dio vuole parlerò quando esco dal carcere. Il conduttore di Report: Sono stordito, è un amicoSono in tutto 6, oltre all’imprenditore, gli indagati a vario titolo per l’ordigno esploso davanti a casa del conduttore di Report. L'imprenditore: Non parlo, ci vediamo quando esco dal carcere ... msn.com

Sigfrido Ranucci: Sono sconcertato, Lavitola è un amico. Quella bomba? Un messaggio destinato a qualcun altroSono veramente stordito. Sono sconcertato. Sigfrido Ranucci fatica a trovare una spiegazione dopo l’inchiesta della Procura di Roma che individua in Valter Lavitola il presunto mandante dell’attenta ... ilfattoquotidiano.it