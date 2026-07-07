Valter Lavitola, indagato come presunto mandante dell’attentato a un giornalista, si è limitato a rispondere ai giornalisti di LaPresse davanti alla sua casa a Roma, dicendo che non avrebbe parlato e che avrebbe commentato solo dopo il rilascio dal carcere. Nessuna altra dichiarazione o dettaglio è stato fornito.

Valter Lavitola, il ristoratore ed ex giornalista indagato come presunto mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre, ha scambiato alcune battute con i giornalisti di LaPresse, appostati davanti alla sua abitazione a Roma. “Quando ci possiamo vedere? Se Dio vuole quando esco dal carcere “, sono le parole di Lavitola ai cronisti. Alla domanda se fosse sicuro del suo arresto, l’imprenditore ha risposto: “Penso di sì”. Prima di entrare nella sua abitazione, Lavitola ha aggiunto: “ Non parlo, scusatemi ma l’avvocato mi ha detto che se parlo con i giornalisti mi lascia”. L’ex giornalista e imprenditore sarà ascoltato mercoledì in procura a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attentato a Ranucci, Lavitola: “Non parlo, ci vediamo quando esco dal carcere”

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