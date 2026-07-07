Attentato Ranucci Lavitola | Non parlo ci vediamo quando esco dal carcere

Valter Lavitola, intercettato mentre tornava a casa a Roma, ha risposto a una domanda sulla possibilità di un incontro con il destinatario di un messaggio, dicendo: “Quando ci possiamo vedere? Se Dio vuole quando esco dal carcere”. Ha aggiunto: “Penso di sì”. Le sue parole sono state riferite da un'agenzia di stampa.

“ Quando ci possiamo vedere? Se Dio vuole quando esco dal carcere “. Ma lei è sicuro? “Penso di sì”. Così Valter Lavitola, intercettato da LaPresse mentre rientrava nella sua abitazione a Roma. “Non parlo. Scusatemi, ma l’avvocato mi ha detto che se parlo con i giornalisti mi lascia “, aggiunge Lavitola, indagato come presunto mandante nell’ inchiesta sull’attentato a Sigfrido Ranucci. L’ex giornalista e imprenditore sarà ascoltato domani in Procura a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ma uno come Ranucci che accusa chiunque per nonnulla, è amico fraterno di uno come Lavitola? Boh .... L'attentato? Lavitola è un amico, non avrebbe mai fatto male a me e alla mia famiglia. Ho il sospetto di un gesto trasversale | Corriere.it share.google/l x.com

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