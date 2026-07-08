Valter Lavitola si è presentato in procura, negando ogni coinvolgimento nell’attentato avvenuto lo scorso ottobre davanti all’abitazione di un giornalista. L’indagato ha dichiarato di non essere stato lui e di non conoscere il movente dell’episodio. La sua posizione è stata espressa durante l’interrogatorio, nel quale ha ribadito di non avere alcuna relazione con quanto accaduto.

Valter Lavitola, indagato nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato nell’ottobre scorso davanti all’abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, davanti ai pm che lo hanno convocato per l’interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha reso alcune dichiarazioni spontanee respingendo le accuse e sostenendo di non avere idea di quale possa essere stato il movente. “ Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente”, avrebbe detto. Lavitola si è detto “sconcertato” dell’accusa di essere il mandante alla luce del rapporto di “fraternità” che lo lega a Ranucci. Per quanto riguarda la sua presenza sul luogo dell’attentato dinamitardo un mese prima dei fatti avrebbe detto che spesso “andava lì a trovare Ranucci”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lavitola in procura: "Non sono stato io, non ho idea del movente"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Attentato a Ranucci, Lavitola si presenta dai pm: «Non sono stato io e non ho idea del movente» – Il videoValter Lavitola si è presentato davanti ai pubblici ministeri e ha dichiarato di non essere coinvolto nell’attentato a Ranucci, affermando di non...

“Non sono stato io, non ho idea del movente”, Valter Lavitola interrogato per due ore nega di essere il mandante della bomba RanucciDurante un interrogatorio di circa due ore, Valter Lavitola ha negato di essere il mandante dell’attentato contro il giornalista avvenuto il 16...

Temi più discussi: Lavitola, l’amico della vittima: Non parlo; Ranucci: Convinto dell'innocenza di Lavitola, non ci avrebbe fatto del male; Attentato Ranucci: contestati a Lavitola reati strage e associazione mafiosa. Ma il giornalista lo difende; Attentato a Ranucci, la Procura contesta la strage a Lavitola: Io e Sigfrido amici? Chiedete a lui.

Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente. E' quanto avrebbe sostanzialmente detto Valter Lavitola, in base a quanto si apprende, nel corso di dichiarazioni spontanee fatte davanti ai pm della Procura di Roma che lo hann x.com

Attentato a Ranucci, le carte dell’inchiesta su Lavitola. L’accusa di strage, il sopralluogo prima della bomba: Perché poteva essere devastante reddit

Lavitola respinge le accuse sull’attentato a Ranucci davanti ai pmL’imprenditore è indagato come possibile mandante dell’azione contro il conduttore di Report, Corsini chiede chiarimenti ... rainews.it

Attentato a Ranucci, Lavitola in Procura per l'interrogatorioLeggi su Sky TG24 l'articolo Lavitola, oggi interrogatorio. Ranucci: Non avrebbe fatto male a me e alla mia famiglia ... tg24.sky.it