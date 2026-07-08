Valter Lavitola si trova in procura a Roma per un interrogatorio davanti ai pubblici ministeri. L'avvocato Sergio Cola ha dichiarato che il suo assistito è un amico fraterno di Ranucci. L'interrogatorio è in corso e si concentra su questioni legate alle indagini in corso. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui contenuti dell'interrogatorio o sui motivi dell'incontro.

L'avvocato Sergio Cola, difensore di Valter Lavitola, entrando in procura a Roma dove è in programma l'interrogatorio davanti ai pm del proprio assistito, indagato nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato nell’ottobre scorso davanti all’abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, ha detto: "È sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò in ragione dello stretto e fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci come confermato dallo stesso giornalista". In un'intervista al Corriere Ranucci è tornato a ribadire quanto già dichiarato: "Io posso solo pensare che lui non avrebbe mai voluto fare del male a me e alla mia famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Lavitola in procura a Roma per l'interrogatorio. L'avvocato: "Amico fraterno di Ranucci"

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