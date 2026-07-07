Attentato contro Ranucci indagato e perquisito Valter Lavitola | per la Procura di Roma sarebbe il mandante

La Procura di Roma ha indagato e perquisito Valter Lavitola, ritenuto il mandante dell’attentato con esplosivo davanti alla casa di un giornalista a Pomezia. Secondo gli inquirenti, l’imprenditore avrebbe commissionato l’attacco. L’indagine si concentra sulle responsabilità legate alla deflagrazione, e sono state raccolte prove che collegano Lavitola all’episodio. Nessun dettaglio su eventuali altre persone coinvolte o motivazioni.

Nuovo sviluppo nell’inchiesta sull’esplosione davanti alla casa del giornalista a Pomezia: sarebbe l'imprenditore ad aver commissionato l'attentato La Procura di Roma avrebbe trovato il presunto mandante dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto davanti a cas. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»

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L’imprenditore Valter Lavitola è indagato per l’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci: secondo l’accusa sarebbe il mandanteValter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati per l’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nel 2025.

Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandanteValter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati come presunto mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a Roma in ottobre.

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