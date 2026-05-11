Marc Marquez ha comunicato tramite un post sui social che la sua doppia operazione all'Ospedale Ruber Internacional di Madrid è stata completata con successo. L’appassionato di moto ha condiviso anche alcune foto scattate in ospedale, mostrando di essere già in piedi dopo l’intervento. La notizia arriva dopo che il pilota aveva annunciato di aver subito l’intervento chirurgico, senza fornire dettagli specifici sulla durata o le modalità dell’operazione.

“L’operazione è stata un successo “. Con il consueto post social, Marc Marquez annuncia la buona riuscita del doppio intervento chirurgico a cui è stato sottoposto all’ Ospedale Ruber Internacional di Madrid. Il pilota spagnolo della Ducati ha pubblicato alcune foto del suo ricovero, in cui gli è stata vicino la compagna Gemma Pinto. Negli scatti si notano un grosso cerotto all’altezza della spalla destra e la fasciatura al piede destro. Ma è la prima immagine a rassicurare tutti: Marquez è già in piedi, sorridente, a bordo piscina. “Sono veramente grato per tutti i vostri messaggi di supporto. Grazie al team medico per il loro incredibile lavoro”, ha scritto nel suo post.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Marc Marquez è già in piedi dopo la doppia operazione: “È stata un successo”. Le foto dall’ospedale

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