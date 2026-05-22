Doppia diagnosi di tumore e un unico intervento | operazione eseguita a Lanciano

Un intervento chirurgico complesso è stato portato a termine in una struttura sanitaria locale, dove un team di specialisti di diverse discipline ha operato contemporaneamente su un paziente affetto da due tumori distinti. La doppia diagnosi è stata confermata attraverso esami diagnostici e radiologici, che hanno evidenziato la presenza di entrambe le neoplasie. L’intervento, eseguito senza complicazioni, ha coinvolto tecniche diverse per affrontare entrambe le condizioni in un’unica seduta chirurgica.

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