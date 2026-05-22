Doppia diagnosi di tumore e un unico intervento | operazione eseguita a Lanciano
Un intervento chirurgico complesso è stato portato a termine in una struttura sanitaria locale, dove un team di specialisti di diverse discipline ha operato contemporaneamente su un paziente affetto da due tumori distinti. La doppia diagnosi è stata confermata attraverso esami diagnostici e radiologici, che hanno evidenziato la presenza di entrambe le neoplasie. L’intervento, eseguito senza complicazioni, ha coinvolto tecniche diverse per affrontare entrambe le condizioni in un’unica seduta chirurgica.
Un intervento complesso eseguito da specialisti di discipline diverse per trattare contemporaneamente due tumori distinti diagnosticati nello stesso paziente. È accaduto all'ospedale di Lanciano, dove un uomo di 65 anni residente in un comune del territorio era affetto da due neoplasie sincrone. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
CP angle Tumor warning signs | Epidermoid Brain tumor symptoms.
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