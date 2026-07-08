L’Avellino non si ferma nuovo innesto in arrivo dall’Inter

L'Avellino sta per concludere l'acquisto di Luca Di Maggio dall'Inter. La trattativa con il club nerazzurro è in fase avanzata e il trasferimento del centrocampista classe 2005 a titolo definitivo si avvicina alla conclusione. La società biancoverde punta a rafforzare il reparto di centrocampo con questo nuovo innesto. Non sono stati ancora comunicati dettagli relativi ai termini dell'accordo o alla data ufficiale dell'annuncio.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino è pronto a mettere a segno un altro innesto di prospettiva per il centrocampo. La trattativa con l’ Inter per Luca Di Maggio è ormai alle battute finali e il trasferimento del classe 2005 in Irpinia a titolo definitivo è sempre più vicino. Un’operazione che conferma la volontà della dirigenza biancoverde di investire su giovani di qualità, già abituati al calcio professionistico e con ampi margini di crescita. Reduce dall’ultima stagione disputata con il Padova in Serie B, dove ha collezionato 28 presenze impreziosite da tre reti, Di Maggio arriva dopo un percorso di formazione costruito interamente nel settore giovanile nerazzurro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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