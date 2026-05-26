Mkhitaryan non si ferma rinnovo con l’Inter in arrivo per il centrocampista armeno! I numeri di una stagione trionfale e l’importanza di questa firma
Mkhitaryan rinnova con l’Inter. Il centrocampista armeno ha concluso una stagione con numeri significativi, confermando il suo ruolo nel team. La firma del nuovo contratto rappresenta un passo importante per la squadra nerazzurra, che mantiene uno dei giocatori chiave del proprio centrocampo. La decisione arriva dopo i risultati ottenuti durante l’ultimo campionato, senza dettagli su durata o condizioni del rinnovo.
Mkhitaryan rinnova con l’Inter! I numeri della sua stagione e l’importanza di questa firma per il mondo nerazzurro. L’avventura di Henrikh Mkhitaryan con la maglia nerazzurra è ben lontana dalla sua conclusione. Nonostante i 37 anni di età, il centrocampista armeno ha dimostrato sul campo di essere ancora un perno assolutamente insostituibile per la formazione milanese. Le ultime e insistenti indiscrezioni legate al calciomercato Inter confermano infatti che la storia d’amore tra l’esperto giocatore e il club lombardo si arricchirà presto di un nuovo, emozionante capitolo. Il calciatore ha già espresso in modo chiaro la sua volontà e ha detto sì al club per prolungare la propria permanenza a Milano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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