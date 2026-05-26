Mkhitaryan rinnova con l’Inter! I numeri della sua stagione e l’importanza di questa firma per il mondo nerazzurro. L’avventura di Henrikh Mkhitaryan con la maglia nerazzurra è ben lontana dalla sua conclusione. Nonostante i 37 anni di età, il centrocampista armeno ha dimostrato sul campo di essere ancora un perno assolutamente insostituibile per la formazione milanese. Le ultime e insistenti indiscrezioni legate al calciomercato Inter confermano infatti che la storia d’amore tra l’esperto giocatore e il club lombardo si arricchirà presto di un nuovo, emozionante capitolo. Il calciatore ha già espresso in modo chiaro la sua volontà e ha detto sì al club per prolungare la propria permanenza a Milano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mkhitaryan non si ferma, rinnovo con l’Inter in arrivo per il centrocampista armeno! I numeri di una stagione trionfale e l’importanza di questa firma

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