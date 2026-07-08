Un riccio è stato filmato mentre masticava una palla di pelo di cane e poi si ricopriva gli aculei con saliva e pelo, in un parco di Roma. La scena è stata ripresa durante una passeggiata serale e ha sorpreso anche gli esperti, poiché l’autosputo rimane un comportamento ancora poco compreso e non sembra influire sulla pulizia del corpo dell’animale.

Un riccio intento a masticare una palla di pelo di cane e, pochi istanti dopo, a ricoprirsi gli aculei con una miscela di saliva e pelo. È la scena ripresa in un parco di Roma dall’ecologo Andrea Bonifazi durante una passeggiata serale con il suo cane. Il comportamento, noto come “autosputo” o self-anointing, è conosciuto dagli studiosi ma il suo significato non è ancora stato chiarito con certezza. A raccontare l’episodio è lo stesso Andrea Bonifazi, ecologo e fondatore della pagina social Scienze Naturali, che si è imbattuto nell’animale mentre passeggiava con il suo pastore tedesco: “Questo filmato l’ho girato dentro Roma durante la quotidiana passeggiata serale con Moser, il mio pastore tedesco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’autosputo è un comportamento ancora avvolto nel mistero e non ha effetti sulla pulizia del corpo”: riccio mangia pelo di cane e se lo spalma sugli aculei, il video sorprende anche gli esperti

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