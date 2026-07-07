A Roma un riccio mangia pelo di cane e se lo sputa addosso | il video del misterioso comportamento dell'autosputo

I ricci hanno un comportamento curioso ed enigmatico chiamato "autosputo", attraverso il quale si cospargono gli aculei di saliva impregnata di odori. Gli scienziati non ne conosco il reale significato. Un esemplare è stato avvistato e filmato nell'atto dell'autosputo dopo aver masticato una palla di pelo di cane in un parco di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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