Un’auto si è ribaltata sull’A1 nel Parmense, causando la morte di una bambina di otto anni. La vettura trasportava i genitori della vittima. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma la bambina è deceduta durante il trasporto in ospedale. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente. Nessun altro ferito grave è stato segnalato.

AGI - Una bimba di 8 anni vittima di un incidente stradale nel Parmense. La bimba è deceduta dopo che l'auto, all'interno della quale viaggiava con i genitori, si è ribaltata. Incidente stradale sulla A1 . È accaduto sulla A1, intorno alle 14 e 30, nei pressi del Km 107, vicino a Roncopascolo, in provincia di Parma. La vettura è finita fuori dalla sede autostradale, sulla carreggiata sud. Non risultano coinvolti altri mezzi. La bambina ha riportato ferite gravissime, rimanendo incastrata tra le lamiere del veicolo. Quando i soccorritori sono arrivati, era già morta. I genitori sono rimasti feriti . È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dall'auto anche i genitori, una donna di 50 anni e un uomo di 52, residenti in provincia di Parma, che sono feriti ma in maniera meno grave e sono stati trasportati in ospedale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'auto di ribalta sull'A1 nel Parmense, muore una bimba di otto anni

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Incidente con nove giovani, tre vittime nel Milanese - 1mattina News 22/06/2026

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