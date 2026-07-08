Un'auto si è ribaltata sulla A1 nel Parmense, poco dopo le 14, al chilometro 106 sulla corsia sud, vicino a Roncopascolo. Nell'incidente ha perso la vita una bambina di 8 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106, sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo, in provincia di Parma. La piccola viaggiava con i genitori che sono rimasti feriti nello schianto: hanno riportato lesioni di media gravità. La famiglia, di origine filippina e residente nel Parmense, era bordo di un'auto che si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata: la dinamica è al vaglio della polizia stradale, al momento non risultano altri veicoli coinvolti. Sul posto il personale del 118 e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre il corpo esanime della bambina dall'abitacolo e ha successivamente eseguito le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e della zona interessata dall'evento. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

© Bologna.repubblica.it - Auto si ribalta in A1 nel Parmense, muore una bambina di 8 anni

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