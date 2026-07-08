Lautaro elogia Messi | È un vero leader giochiamo per lui

Da video.gazzetta.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la vittoria dell’Argentina sugli ottavi di finale del Mondiale, con un 3-2 e un assist decisivo, Lautaro Martinez ha commentato il ruolo di Messi. Ha definito il capitano come un vero leader e ha sottolineato che la squadra gioca per lui. La dichiarazione arriva dopo la rimonta contro l’Egitto, evidenziando il peso della prestazione di Messi nella partita.

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Dopo la straordinaria rimonta dell’Argentina sull’Egitto agli ottavi di finale del Mondiale, con tanto di assist decisivo per il 3-2, Lautaro Martinez ha parlato così del suo capitano Lionel Messi. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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