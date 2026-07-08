Dopo la vittoria dell’Argentina sugli ottavi di finale del Mondiale, con un 3-2 e un assist decisivo, Lautaro Martinez ha commentato il ruolo di Messi. Ha definito il capitano come un vero leader e ha sottolineato che la squadra gioca per lui. La dichiarazione arriva dopo la rimonta contro l’Egitto, evidenziando il peso della prestazione di Messi nella partita.

Dopo la straordinaria rimonta dell’Argentina sull’Egitto agli ottavi di finale del Mondiale, con tanto di assist decisivo per il 3-2, Lautaro Martinez ha parlato così del suo capitano Lionel Messi. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Lautaro elogia Messi: “È un vero leader, giochiamo per lui”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Argentina, Lautaro Martinez elogia Messi: "Si merita tutto, è il giocatore più forte della storia"Durante la partita tra Argentina ed Egitto, Lautaro Martinez ha fornito l'assist decisivo a Enzo Fernandez negli ultimi minuti, contribuendo alla...

Leggi anche: Argentina-Egitto 3-2, le pagelle: Messi (7,5) alieno, Lautaro (7,5) cambia la gara, Salah (7,5) leader

Temi più discussi: Lautaro elogia Messi: È un vero leader, giochiamo per lui; Argentina, Lautaro Martinez elogia Messi: Si merita tutto, è il giocatore più forte della storia; I primi gol di Lautaro e De Bruyne e tutti i verdetti dei gironi Coppa del Mondo FIFA; Caso Mbappé-Amarilla, il Real condanna le parole della senatrice: Dichiarazioni razziste e xenofobe.

Lautaro: Abbiamo lottato per Messi, è il migliore di tutti i tempiLautaro Martinez, attaccante dell'Argentina, ha parlato così a Dazn dopo il successo contro l'Egitto: Abbiamo provato tante emozioni, essere sotto 2-0 con poco tempo da giocare ci ha obbligato a dare ... calciomercato.com

Argentina, Lautaro: Abbiamo lottato per Messi, è il migliore di tutti i tempiLautaro Martinez è pieno di gioia per la vittoria dell'Argentina contro l'Egitto e nel post gara spende parole importanti per il compagno Lionel Messi. areanapoli.it