Durante la partita tra Argentina ed Egitto, Lautaro Martinez ha fornito l'assist decisivo a Enzo Fernandez negli ultimi minuti, contribuendo alla vittoria della sua squadra. Martinez ha anche elogiato pubblicamente Messi, definendolo il giocatore più forte della storia e meritevole di tutto. La rimonta argentina si è conclusa con il passaggio ai quarti di finale, grazie alle azioni di Martinez e alle parole di elogio rivolte al compagno.

Nella folle rimonta dell'Argentina sull'Egitto, Lautaro Martinez è stato uno dei grandi protagonisti. Il capitano dell'Inter ha fornito l'assist decisivo a Enzo Fernandez per il gol nei minuti finali che è valso il passaggio ai quarti di finale. Nelle interviste del post partita, il centravanti ha dichiarato: "Paura di uscire sul 2-0? Sicuramente tantissime le emozioni che abbiamo provato alla fine, perché essere 0-2 e con poco tempo alla fine della gara. Abbiamo messo tutto quello che avevamo dentro anche nel momento della pausa. Il mister ci ha detto questo, di lasciare tutto fino all'ultimo"., Lautaro ha speso parole di elogio anche per Lionel Messi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Argentina, Lautaro Martinez elogia Messi: "Si merita tutto, è il giocatore più forte della storia"

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Mario Kempes elogia la dupla de Lautaro Martínez y Lionel Messi: Son perfectos

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