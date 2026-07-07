L'Argentina ha vinto 3-2 contro l'Egitto dopo essere stata sotto di due gol. Lautaro Martinez ha segnato un gol che ha cambiato l'andamento della partita. La squadra argentina ha completato una rimonta che ha portato alla vittoria.

L'Argentina compie l'impresa e lo fa con una rimonta da film: l'Albiceleste vince per 3-2 dopo essere andata sotto di due gol contro l'Egitto. Un grandissimo Lionel Messi prima sbaglia un rigore, poi trascina i sudamericani in un finale di gara clamoroso: serve l'assist a Romero e poi buca lui stesso le mani a Shobeir. Nel finale Enzo Fernandez completa una remuntada destinata a entrare nella storia. Si tratta di una partita epica, perché la posta in palio per l'Albiceleste era altissima e perché l'avversario si è dimostrato di assoluto valore per tutta la durata del torneo. Ora il prossimo turno prevede uno scontro con Svizzera o Colombia, che si affronteranno tra poco. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Argentina-Egitto 3-2, le pagelle: Messi (7,5) alieno, Lautaro (7,5) cambia la gara, Salah (7,5) leader

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