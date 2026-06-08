Charlie Chaplin da record | centinaia di sosia del celebre attore e regista sfilano in Svizzera – IL VIDEO

Notizia in breve

Il 7 giugno, in occasione del decimo anniversario di Chaplin’s World, il museo dedicato a Charlie Chaplin, si sono riunite 429 persone vestite come lui. I partecipanti indossavano bombette nere, baffi a spazzolino e portavano bastoni da passeggio. L’evento si è svolto a Corsier-sur-Vevey, in Svizzera, e il corteo ha coinvolto centinaia di sosia dell’attore e regista.