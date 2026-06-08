Charlie Chaplin da record | centinaia di sosia del celebre attore e regista sfilano in Svizzera – IL VIDEO
Il 7 giugno, in occasione del decimo anniversario di Chaplin’s World, il museo dedicato a Charlie Chaplin, si sono riunite 429 persone vestite come lui. I partecipanti indossavano bombette nere, baffi a spazzolino e portavano bastoni da passeggio. L’evento si è svolto a Corsier-sur-Vevey, in Svizzera, e il corteo ha coinvolto centinaia di sosia dell’attore e regista.
Ben 429 persone vestite con bombette nere, baffi a spazzolino e bastoni da passeggio, si sono riunite durante il decimo anniversario di Chaplin’s World, il museo dedicato alla vita di Charlie Chaplin, a Corsier-sur-Vevey, in Svizzera, il 7 giugno. Il precedente record, stabilito nel 2017, contava 662 persone vestite da “Il Vagabondo”. La storia di “Il Vagabondo”. “Il Vagabondo”, conosciuto nel mondo anglofono come “The Tramp” e nel nostro Paese come “Charlot”, rappresenta la creazione cinematografica più iconica di Charlie Chaplin. Apparso per la prima volta nel febbraio del 1914, questo importante personaggio ha segnato per sempre la storia del cinema muto, riuscendo nell’impresa rara di unire una travolgente comicità fisica a una critica sociale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Centinaia di sosia di Charlie Chaplin si riuniscono in Svizzera
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