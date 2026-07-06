Alla Mostra del Cinema di Venezia, l’attore, regista e produttore riceverà il Leone d’oro alla carriera durante l’83ª edizione, che si terrà dal 2 settembre. La manifestazione si svolge ogni anno nella città italiana e premia figure di rilievo nel cinema internazionale. Clooney, che ha partecipato frequentemente all’evento, ha commentato il premio definendolo un grande onore. La premiazione avverrà nel corso della manifestazione, che prevede diverse proiezioni e incontri con il pubblico e gli addetti ai lavori.

R oma, 6 lug. (askanews) – Alla Mostra del Cinema di Venezia è di casa e quest’anno torna da protagonista. George Clooney riceverà il Leone d’oro alla carriera dell’83esima edizione che prenderà il via il prossimo 2 settembre. “Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La Mostra è senza dubbio il mio festival preferito – ha commentato l’attore, regista e produttore statunitense nell’accettare il premio – ricevere il Leone d’Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così”. Leggi anche › Maggie Gyllenhaal è presidente di giuria della Mostra del Cinema di Venezia 2026 Leone d’oro a George Clooney. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attore, regista e produttore riceverà il Leone a settembre: «Un onore immenso questo premio»

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Leone dOro alla carriera a Clooney all83esima Mostra di Venezia: «Un onore immenso»

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questa è una lista di performance di recitazione su cui ho lavorato per un po' e mi piacerebbe sapere la vostra opinione al riguardo. spero che stiate passando una giornata meravigliosa! reddit