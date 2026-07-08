Dopo la pubblicazione degli Ep nella scorsa primavera, gli U2 hanno dato un primo assaggio del loro prossimo album che sarà anticipato dal nuovo singolo, Street Of Dreams. Il video del singolo uscito nella giornata odierna a sorpresa, è stato girato di recente a Città del Messico, dove i fan si sono radunati attorno a un autobus mentre la band suonava la canzone sul tetto. Bono e soci avevano condiviso un post in occasione delle riprese nella capitale messicana, scrivendo a corredo del video: “ Saliti su un autobus a Città del Messico, destinazione: Street of Dreams.La giustizia è un’ossessione, l’amore è una processione lungo la strada dei sogni”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’attesa è finita: “Street Of Dreams” è il nuovo singolo degli U2

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