L’attesa è finita | Street Of Dreams è il nuovo singolo degli U2

Da metropolitanmagazine.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo la pubblicazione degli Ep nella scorsa primavera, gli U2 hanno dato un primo assaggio del loro prossimo album che sarà anticipato dal nuovo singolo, Street Of Dreams. Il video del singolo uscito nella giornata odierna a sorpresa, è stato girato di recente a Città del Messico, dove i fan si sono radunati attorno a un autobus mentre la band suonava la canzone sul tetto. Bono e soci avevano condiviso un post in occasione delle riprese nella capitale messicana, scrivendo a corredo del video: “ Saliti su un autobus a Città del Messico, destinazione: Street of Dreams.La giustizia è un’ossessione, l’amore è una processione lungo la strada dei sogni”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

l8217attesa 232 finita street of dreams 232 il nuovo singolo degli u2
© Metropolitanmagazine.it - L’attesa è finita: “Street Of Dreams” è il nuovo singolo degli U2
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Real daughter died & returned! Cuts ties with the rich. They regret it now!

Video Real daughter died & returned! Cuts ties with the rich. They regret it now!

Notizie e thread social correlati

U2: “Street of dreams”, il primo singolo dal nuovo album in uscita quest’annoIl nuovo singolo degli U2, intitolato “Street of Dreams”, è stato pubblicato oggi a sorpresa.

Leggi anche: Bono sfida il fantasma degli U2 ‘imborghesiti’: “Street of Dreams” è il ritorno alle origini

Temi più discussi: Si accende l’estate: sport e musica con il Colle Street; FLORENCE + THE MACHINE: gli orari del concerto agli I-DAYS Milano con MANIC STREET PREACHERS e altri; Reggio Calabria, attesa finita: ecco la giunta di Francesco Cannizzaro; Omegna iniziano i Summer games: nove giorni di sport e divertimento.

street l attesa è finitaL’attesa è finita: Street of Dreams è il nuovo singolo degli U2Dopo la pubblicazione degli Ep nella scorsa primavera, gli U2 hanno dato un primo ... msn.com

street l attesa è finitaI-DAYS Milano Coca Cola 2026: domani Florence + the machine, Manic Street Preachers e CliffordsMilano, 2 luglio 2026. L’attesa è finita: domani, venerdì 3 luglio, Florence + The Machine torna in Italia per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale, protagonista della nuova giornata ... mi-lorenteggio.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web