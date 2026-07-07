U2 | Street of dreams il primo singolo dal nuovo album in uscita quest’anno

Il nuovo singolo degli U2, intitolato “Street of Dreams”, è stato pubblicato oggi a sorpresa. È il primo brano estratto dal prossimo album in studio, il cui titolo non è ancora stato reso noto.

Credit: Viviane Sassen DUBLINO – E’ uscito oggi a sorpresa il nuovissimo brano degli U2 dal titolo “Street Of Dreams”. Si tratta del primo singolo estratto dal nuovo album in studio della band, il cui titolo non è stato ancora annunciato. Sarà il primo album degli U2 dopo nove anni, la cui pubblicazione è prevista nel corso di quest’anno. Il videoclip del brano è stato girato a Città del Messico a maggio, dove la band ha anche partecipato alla finale del torneo della “Street Child World Cup 2026” al Parque Ecològico Lago de Texcoco. Le riprese vicino a Plaza Santo Domingo hanno attirato una grande folla di fan nonostante il maltempo imminente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Il nuovo singolo degli u2: Streets Of Dreams, primo estratto dal nuovo album - RTL 102.5

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