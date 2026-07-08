Un datore di lavoro è stato condannato a 16 anni di carcere per aver lasciato morire un bracciante in strada. La Corte ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e ha stabilito anche l’obbligo di pagare le spese processuali e di custodia. La vicenda riguarda un episodio di morte sul lavoro avvenuto in provincia. La condanna si riferisce a un caso di negligenza e responsabilità diretta.

La Corte, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha inoltre condannato Lovato al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. Sul fronte civile, l’imputato dovrà risarcire i danni morali e materiali subiti dalle parti civili, con provvisionali di 120mila euro alla vedova Sony Soni, 90mila euro ciascuno ai familiari Singum e Carli Asbil e 50mila euro a Singh M. Palla. Secondo l’accusa, Satnam Singh rimase gravemente ferito dopo che un macchinario artigianale avvolgi-plastica per meloni gli tranciò un braccio. Invece di allertare immediatamente i soccorsi, Lovato lo avrebbe accompagnato e lasciato davanti all’abitazione dove il lavoratore viveva. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Latina, bracciante lasciato morire in strada: datore di lavoro condannato a 16 anni

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