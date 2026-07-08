Nella notte, un ordigno è stato fatto esplodere davanti al cancello di una casa nel quartiere Gionchetto, alle porte di Latina. L’esplosione ha svegliato gli abitanti del quartiere. La scena si è verificata nel luogo dove in passato risiedeva un commerciante di 48 anni, ora collaboratore di giustizia. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’esplosione ha svegliato nella notte il quartiere Gionchetto, alle porte di Latina. Un ordigno è stato fatto esplodere davanti al cancello di un’abitazione dove in passato viveva Ivan Rapone, 48 anni, commerciante e oggi collaboratore di giustizia. Nella casa attualmente abitano l’ex compagna e i figli dell’uomo. L’episodio viene considerato dagli investigatori un gesto intimidatorio legato alla scelta di Rapone di collaborare con la giustizia. L’intervento di Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118. Sul posto, poco dopo la mezzanotte, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Latina, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Latina, bomba esplode al Gionchetto: nel mirino il collaboratore di giustizia Ivan Rapone

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