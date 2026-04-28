Ex collaboratore di giustizia trovato senza vita in un appartamento affittato a Latina

Un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita nell’appartamento di Latina in via Monte Terminillo. L’uomo, ex collaboratore di giustizia, risiedeva in quella stessa abitazione. I carabinieri della compagnia di Latina sono sul posto per le indagini, mentre la procura ha disposto un’autopsia sul corpo per accertare le cause della morte. Non sono stati forniti altri dettagli al momento.

E' stato trovato senza vita nell'appartamento di Latina, in via Monte Terminillo, dove risiedeva. Sul decesso di Antonio Del Nobile, 56 anni, indagano i carabinieri della compagnia di Latina e la procura ha disposto un esame autoptico sul corpo per chiarire le circostanze della morte. L'ipotesi è.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Ex collaboratore di giustizia trovato senza vita in casa in un appartamento affittato a LatinaE' stato trovato senza vita nell'appartamento di Latina, in via Monte Terminillo, dove risiedeva. Leggi anche: “Lo abbiamo trovato”. Gianfranco De Simone trovato senza vita dopo 48 ore di ricerche Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: ARRESTATO IL GENIO DEI LADRI: OBBLIGO DI DIMORA A LATINA; PROCESSO RISIKO, I NARCOS DI DEL VECCHIO RICORRONO IN APPELLO; ATTENTATO DI FUOCO ALL’AUTO DEL SINDACO DI LENOLA, ZIZZO E SPIRITO SI DIFENDONO: NON SIAMO STATI NOI. L'IMPUTATO PARLA DI APPALTI TRUCCATI; Giallo sulla morte di un ex pentito, in casa trovata cocaina. L'ex boss tiktoker torna in cella: Gennaro Panzuto deve scontare 8 anni per drogaAlcuni anni più tardi Genny Terremoto maturò la decisione di collaborare con la giustizia, autoaccusandosi di alcuni fatti di sangue e fornendo agli inquirenti della Dda di Napoli innumerevoli ... ilmattino.it Latina, studente steso con una mossa di judo dal professore Secondo la ricostruzione degli inquirenti, durante un cambio d’ora nei pressi della palestra, uno studente di 17 anni avrebbe accidentalmente pestato il piede al docente. La reazione dell’uomo sare - facebook.com facebook Ad Aprilia per l'assemblea di @ItaliaViva della provincia di Latina. Una preziosa occasione per fare il punto e discutere insieme delle sfide territoriali e nazionali con la nostra comunità: dalle infrastrutture alla sanità, dall'economia ai rifiuti. Di fronte al fallimento x.com