Ex collaboratore di giustizia trovato senza vita in casa in un appartamento affittato a Latina

Un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Monte Terminillo a Latina. I carabinieri della compagnia locale sono intervenuti sul posto e hanno aperto un'indagine. La procura ha disposto un esame autoptico per accertare le cause del decesso. Al momento non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze della morte.

E' stato trovato senza vita nell'appartamento di Latina, in via Monte Terminillo, dove risiedeva. Sul decesso di Antonio Del Nobile, 56 anni, indagano i carabinieri della compagnia di Latina e la procura ha disposto un esame autoptico sul corpo per chiarire le circostanze della morte. L'ipotesi è.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tragedia nel Sannio: uomo trovato senza vita in casa Tragedia in casa, 15enne trovato senza vita in cameretta: è gialloIl silenzio di una domenica pomeriggio apparentemente identica a tante altre si è trasformato improvvisamente in un muro insormontabile, una barriera... Contenuti e approfondimenti Si parla di: PROCESSO RISIKO, I NARCOS DI DEL VECCHIO RICORRONO IN APPELLO; Giallo sulla morte di un ex pentito, in casa trovata cocaina. L'ex boss tiktoker torna in cella: Gennaro Panzuto deve scontare 8 anni per drogaAlcuni anni più tardi Genny Terremoto maturò la decisione di collaborare con la giustizia, autoaccusandosi di alcuni fatti di sangue e fornendo agli inquirenti della Dda di Napoli innumerevoli ... ilmattino.it