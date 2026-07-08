Arezzo, 08 luglio 2026 – Laterina si prepara a trasformarsi ancora una volta in un autentico borgo medievale con "Laterina Medievale – Di Ferro e di Fuoco", la manifestazione che da due decenni richiama migliaia di visitatori e che anche quest'anno proporrà un ricco calendario di eventi tra cultura, spettacoli, combattimenti, musica e gastronomia. L'edizione 2026 prenderà il via già nel fine settimana del 18 e 19 luglio con il programma "Aspettando la Festa.", un'anteprima pensata per immergere il pubblico nell'atmosfera medievale che culminerà poi dal 24 al 26 luglio, quando il Castello di Laterina tornerà ad animarsi con rievocazioni storiche, artisti di strada, figuranti, taverne e antichi mestieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laterina torna al Medioevo: "Di Ferro e di Fuoco" celebra vent'anni di storia, spettacoli e rievocazione

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