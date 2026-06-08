Travo celebra i 120 anni dalla nascita di Giana Anguissola | al via due mesi di incontri e spettacoli

Da ilpiacenza.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Travo prende il via la rassegna “Serate letterarie Giana Anguissola” per ricordare i 120 anni dalla nascita della scrittrice. La manifestazione prevede due mesi di incontri e spettacoli, con eventi che si svolgono nella piazzetta dell’asilo, sotto la torre del castello. La location è la stessa dove Anguissola visse per alcuni anni. La celebrazione include presentazioni di libri e momenti culturali dedicati alla figura della scrittrice.

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Al via la rassegna “Serate letterarie Giana Anguissola” che quest’anno celebra i 120 anni dalla nascita di Giana Anguissola e, come consuetudine, elegge a palcoscenico proprio la piazzetta dell’asilo, sotto la torre del castello di Travo che per diversi anni fu la dimora della scrittrice.Sono 19. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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