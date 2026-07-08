laterina medievale torna la festa

La festa medievale di Laterina si svolgerà dal 24 al 26 luglio 2026. Prima di questo evento, si terranno due serate a tema medievale il 18 e 19 luglio. La manifestazione si svolge nel comune di Laterina, in provincia di Arezzo. La festa include rappresentazioni e attività ispirate al periodo medievale, con un calendario che si estende su tre giorni principali e due serate preparatorie. La programmazione dettagliata sarà comunicata successivamente.

Arezzo, 8 luglio 2026 – Laterina Medievale s i terrà a Laterina (AR) il 24, 25 e 26 Luglio 2026. La tradizionale Festa Medievale verrà anticipata da due serate a tema medievale, Aspettando la Festa, il 18 e 19 Luglio 2026. ASPETTANDO LA FESTA. Serate a tema medievale SABATO 18 ore 17.00 - Palazzo Guinigi Inaugurazione della mostra di pittura “La battaglia di Campaldino” artista Luca Ferrotti ore 17.00 - Palazzo Guinigi Inaugurazione della mostra di scultura “Dalla selva oscura alla diritta via.” artista Romano Dini ore 18.00 - Teatro Comunale Conferenza e presentazione del libro “Il mondo secondo Francesco d’Assisi” Antonio Musarra, scrittore, storico e professore di Storia Medievale all'Università La Sapienza di Roma seguirà firmacopie dell’autore ore 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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