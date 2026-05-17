Il Ciclone torna a Laterina | festa e nostalgia con Pieraccioni
Un evento inaspettato ha portato nuovamente il ciclone a Laterina, suscitando emozioni tra i presenti. Durante la manifestazione, è stato mostrato sul palco un elemento noto ai fan del film, ovvero una bara-letto che ha attirato molta attenzione. L'incontro con il cast originale ha generato reazioni di entusiasmo tra gli spettatori, che hanno assistito a momenti di festa e nostalgia. La giornata si è conclusa con un clima di festa e ricordi condivisi.
? Domande chiave Chi ha portato sul palco la celebre bara-letto del film?. Come hanno reagito i fan all'incontro con il cast originale?. Perché il sindaco ha voluto premiare ufficialmente Leonardo Pieraccioni?. Cosa ha ricordato l'attore riguardo alle ballerine del casolare?.? In Breve Presenza sul palco di Massimo Ceccherini, Barbara Enrichi e Sergio Forconi.. Francesco Duranti riporta sul palco la bara-letto usata nel 1996.. Il sindaco conferisce la cittadinanza onoraria a Leonardo Pieraccioni a Laterina.. Ricordo per Mario Monicelli che interpretò il nonno nel film originale.. A Laterina, la piazza principale si è riempita di volti familiari e ricordi viventi per celebrare il trentesimo anniversario de Il Ciclone, con Leonardo Pieraccioni e il cast storico presenti nel borgo toscano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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