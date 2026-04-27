Cortei storici falconeria e rievocazione medievale | a Nocera Superiore torna l' Antica Festa del Majo

A Nocera Superiore si svolge dall’1 al 3 maggio l’Antica Festa del Majo, organizzata dalla Basilica Pontificia Santa Maria Materdomini e dall’Associazione Il Santuario, con il patrocinio dei Comuni di Nocera Superiore e Roccapiemonte. La manifestazione prevede cortei storici, esibizioni di falconeria e rievocazioni medievali, con l’allestimento di attività e spettacoli in Piazza Materdomini. La festa si svolge nel centro della città ed è aperta al pubblico.

La Basilica Pontificia Santa Maria Materdomini e l'Associazione Il Santuario, con il patrocinio dei Comuni di Nocera Superiore e Roccapiemonte, organizzano dall'1 al 3 maggio l'Antica Festa del Majo, in Piazza Materdomini a Nocera Superiore. La manifestazione intreccia il calendario liturgico —.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate "Alla corte degli Estensi", rievocazione storico-medievale a EsteMadame et Messeri, siamo lieti di invitarvi alla XXIV edizione di “Alla Corte degli Estensi" Anche quest'anno, il Castello Carrarese di Este si anima... Altamura, slitta Federicus 2026: la rievocazione medievale cambia dataNon si terrà come di consueto a fine aprile, ma nel mese di ottobre: la scelta legata alla presenza di cantieri Pnrr nel centro storico La...