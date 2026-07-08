L’Aston Villa dovrà versare un pagamento extra in contanti per la partecipazione alla Coppa del Mondo. La cifra aggiuntiva è stata comunicata ufficialmente dalla società. La somma richiesta si aggiunge alle spese già sostenute per la competizione. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo all’importo preciso o alle ragioni di questa richiesta. La notizia è stata riportata da un sito inglese, con un link disponibile alla fine dell’articolo.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. L’Aston Villa riceverà un sostegno finanziario dalla FIFA dopo la Coppa del Mondo. I Villans hanno avuto diversi rappresentanti oltreoceano, con Ollie Watkins ancora in lotta per la gloria con l’Inghilterra, e altri come John McGinn che si è ritirato prima, nella fase a gironi. Ma una delle stelle del club delle Midlands ha avuto un’esperienza personale molto più difficile al torneo. L’Aston Villa riceverà un risarcimento per Amadou Onana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’Aston Villa si appresta a pagare in contanti extra per la Coppa del Mondo

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