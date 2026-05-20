L’Aston Villa vince l’Europa League | trionfo dopo la mitica Coppa Campioni 1982 Friburgo travolto
L’Aston Villa ha conquistato l’Europa League 2026, battendo il Friburgo con un risultato di 3-0 nella finale giocata davanti a circa 42.000 spettatori. La squadra inglese ha ottenuto così il suo secondo titolo in questa competizione, dopo aver vinto la Coppa dei Campioni nel 1982. La partita si è svolta in un’atmosfera di grande entusiasmo, con l’Aston Villa che ha dominato fin dall’inizio e ha messo a segno tre reti decisive.
L’Aston Villa ha vinto l’Europa League 2026, la seconda competizione calcistica a livello continentale, travolgendo il Friburgo con un secco 3-0 nella finale andata in scena davanti ai 42.000 spettatori del Besiktas Park di Istanbul. La formazione inglese ha rispettato i favori del pronostico contro la compagine tedesca ed è così tornata a vincere in ambito europeo ad addirittura 44 anni di distanza dal memorabile sigillo in Coppa Campioni (non considerando la Coppa Intertoto nel 2021). L’Aston Villa è tornato negli spogliatoi sul 2-0 e ha poi chiuso i conti al 59' con una stoccata di Rogers su invito di Buendia dalla sinistra. Si trattava... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Emery è un fenomeno della panchina. Vince ancora l’Europa League. 2013/14 — Sevilla 2014/15 — Sevilla 2015/16 — Sevilla 2018/19 — Arsenal 2020/21 — Villarreal 2025/26 — Aston Villa facebook
La Champions League di calcio è aperta a Bournemouth, Brentford o Brighton, è pazzesco (la sesta entra se l'Aston Villa vince l'EL e finisce quinta) reddit
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