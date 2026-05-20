L’Aston Villa vince l’Europa League | trionfo dopo la mitica Coppa Campioni 1982 Friburgo travolto

L’Aston Villa ha conquistato l’Europa League 2026, battendo il Friburgo con un risultato di 3-0 nella finale giocata davanti a circa 42.000 spettatori. La squadra inglese ha ottenuto così il suo secondo titolo in questa competizione, dopo aver vinto la Coppa dei Campioni nel 1982. La partita si è svolta in un’atmosfera di grande entusiasmo, con l’Aston Villa che ha dominato fin dall’inizio e ha messo a segno tre reti decisive.

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L’Aston Villa ha vinto l’Europa League 2026, la seconda competizione calcistica a livello continentale, travolgendo il Friburgo con un secco 3-0 nella finale andata in scena davanti ai 42.000 spettatori del Besiktas Park di Istanbul. La formazione inglese ha rispettato i favori del pronostico contro la compagine tedesca ed è così tornata a vincere in ambito europeo ad addirittura 44 anni di distanza dal memorabile sigillo in Coppa Campioni (non considerando la Coppa Intertoto nel 2021). L’Aston Villa è tornato negli spogliatoi sul 2-0 e ha poi chiuso i conti al 59' con una stoccata di Rogers su invito di Buendia dalla sinistra. Si trattava... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Aston Villa vince l’Europa League: trionfo dopo la mitica Coppa Campioni 1982. Friburgo travolto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Aston Villa Win 2026 Europa League Final Freiburg: Emery Europa Wins SeVILLA VILLAreal Aston VILLA! Sullo stesso argomento Aston Villa-Friburgo la finale di Europa LeagueI Villans travolgono il Nottingham Forset nel derby di Londra, i tedeschi ribaltano il Braga BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Saranno Aston Villa e... Leggi anche: Europa League, la finale: oggi Friburgo-Aston Villa – Diretta TIELEMANS, BUENDIA E ROGERS: TRE GOL CHE VALGONO L'EUROPA LEAGUE L'Aston Villa vince 3-0 la finale contro il Friburgo, con questo successo Unai Emery mette in bacheca la sua quinta Europa League (tre con il Siviglia, una con il Villarreal x.com La Champions League di calcio è aperta a Bournemouth, Brentford o Brighton, è pazzesco (la sesta entra se l'Aston Villa vince l'EL e finisce quinta) reddit L’Aston Villa vince l’Europa League: trionfo dopo la mitica Coppa Campioni 1982. Friburgo travoltoL'Aston Villa ha vinto l'Europa League 2026, la seconda competizione calcistica a livello continentale, travolgendo il Friburgo con un secco 3-0 nella ... oasport.it Trionfo Aston Villa, vince l’Europa League contro il Friburgo: per Emery è la quinta voltaL'Aston Villa vince la prima Europa League della sua storia battendo il Friburgo in finale per 3-0: è il quinto trionfo nel torneo per Emery, un record ... fanpage.it