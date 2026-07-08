Un centro di formazione per le arti performative di Viareggio ha organizzato un evento che ha unito spettacolo e solidarietà. Sul palco sono state portate performance artistiche a scopo benefico. L’iniziativa si ripete anche quest’anno, con l’obiettivo di sostenere cause sociali attraverso l’arte. La manifestazione ha coinvolto pubblico e artisti, promuovendo un impegno concreto nel settore culturale e sociale.

Quando l’arte incontra la solidarietà, il palcoscenico si trasforma in un motore di cambiamento concreto. Continua così, senza sosta, la missione solidale e culturale del centro di formazione per la arti performative “Spazio Scenico” di Viareggio, che anche quest’anno ha saputo coniugare lo spettacolo con un forte impegno sociale. Già lo scorso dicembre, il successo dell’evento andato in scena all’Auditorium Enrico Caruso di Torre del Lago aveva permesso di devolvere l’intero ricavato al reparto di Rianimazione del Pronto Soccorso di Cisanello e al reparto di Riabilitazione dell’Ospedale Versilia. E sull’onda di quell’esperienza “Spazio Scenico“ ha scelto di proseguire il percorso di promozione dell’arte e di sostegno al territorio con un nuovo progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’arte incontra l’impegno. Dal palco si cambia la strada

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El CEO dice no tener interés en ella, pero su cuerpo no puede aguantarse.

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