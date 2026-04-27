Cambia il sabato sera di Rai1 Dalla strada al palco si trasferisce contro Maria De Filippi

Rai1 ha deciso di spostare il programma condotto da un noto presentatore, con la partecipazione di altri personaggi noti, al sabato sera. La scelta è stata fatta per evitare sovrapposizioni con il concerto del 1 maggio, che si svolge di solito in quella stessa fascia oraria. La trasmissione, che prima andava in onda in un altro giorno, si presenta ora in una nuova collocazione, mantenendo il suo cast e la sua formula.

Lo show con Conti, Venier, Frassica e Guaccero si sposta al sabato sera per evitare l'incrocio con il concerto del 1 maggio. Ad annunciarlo lo stesso Carlo Conti, che svela così lo slittamento di Milleunacover.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Rai1 contro Amici nuova mossa di palinsesto Dalla Strada al Palco al sabato seraDopo giorni di riflessioni e cambiamenti improvvisi, la programmazione di Rai subisce una nuova svolta strategica. DALLA STRADA AL PALCO SFIDA AMICI: RAI1 SI SVEGLIA E TOGLIE LE TECHE AL SABATODopo lo stupore sullo spegnimento del sabato sera di Rai1 con uno speciale delle Teche nel ponte del 1 Maggio, la rete ammiraglia cambia il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Ruota della Fortuna finisce in largo anticipo, la colpa è di Maria De Filippi; Ascolti tv, Amici domina il sabato sera: oltre 3 milioni di spettatori e Rai1 battuta; Ascolti sabato 18 aprile, Amici e Canzonissima: chi ha vinto prime time; Amici 25 ascolti sesta puntata: vince ancora ma scende a 2,88 milioni. Cambia il sabato sera di Rai1, Dalla strada al palco si trasferisce contro Maria De FilippiLo show con Conti, Venier, Frassica e Guaccero si sposta al sabato sera per evitare l'incrocio con il concerto del 1 maggio ... fanpage.it Ascolti TV, Amici di Maria De Filippi vince la sfida del sabato sera e supera la finale di CanzonissimaMaria De Filippi vince la serata sfiorando il 22% di share. Testa a testa serrato nell'access tra De Martino e Scotti ... affaritaliani.it La finale di #Canzonissima di Milly Carlucci cresce e conquista il 18,3% con 2.155.000. #Amici25 di Maria De Filippi finisce sotto i 3 milioni: solo 2.881.000 col 21,8%. Segna -1.045.000 e -4,5 punti dal 2025. In spettatori è la puntata meno vista di sempre! # x.com "Stimo tantissimo Maria del punto di vista professionale e ancora di più da quello umano. Con lei c’è un rapporto speciale. È una guida, un riferimento, la sento vicina come una sorella” - Silvia Toffanin su Maria De Filippi a Tv sorrisi e canzoni - facebook.com facebook