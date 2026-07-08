L’arte in un mazzo di Carte | Tomodachi Press presenta la collana Masterpiece

Tomodachi Press ha annunciato la collana “Masterpiece”, dedicata all’arte nelle carte da gioco. UniBg OnAir, media partner di Comicon Bergamo 2026, ha trasmesso il panel di Silver dedicato a questa pubblicazione. Dopo la diretta, ha incontrato i rappresentanti dell’editore per approfondire il progetto. Nessuna informazione sui contenuti specifici o sui dettagli della presentazione è stata resa nota.

UniBg OnAir, media partner di Comicon Bergamo 2026, dopo aver trasmesso il panel di Silver dedicato alla pubblicazione di Masterpiece, ha incontrato Davide Masella, mente eclettica e “tuttofare” di Tomodachi Press – cofondatore con Dario Moccia, socio, direttore tecnico e responsabile HR – per farci raccontare i segreti dietro questa collana rivoluzionaria e scoprire le incredibili novità editoriali della casa editrice. IL PROGETTO MASTERPIECE – Nata alla fine dello scorso anno con l’ambizioso obiettivo di coniugare il collezionismo pop e l’eccellenza editoriale, la collana Masterpiece scardina il concetto tradizionale di volume a fumetti.... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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