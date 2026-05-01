Un percorso tra arte esoterismo e interpretazione simbolica | a Spazio Cultura si presenta la trilogia di Vincenti

Giovedì 7 maggio alle 17:30, presso Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo, si terrà un incontro con l’autrice Lucia Vincenti. Durante l’evento sarà presentata la sua trilogia che unisce arte, esoterismo e interpretazione simbolica. Verranno discussi i suoi ultimi libri, tra cui “Le fortezze alchemiche dei Florio” e “Albrecht Dürer”. L’appuntamento offre l’occasione di approfondire questi temi attraverso la prospettiva dell’autrice.

Giovedì 7 maggio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, incontro con Lucia Vincenti per la presentazione dei suoi ultimi libri “Le fortezze alchemiche dei Florio - Albrecht Dürer. Simboli, magia e alchimia segreta - Il Triofo della Morte. Una lettura alchemica”, pubblicati.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: A Spazio Cultura si presenta "Nicaredda", il nuovo romanzo di Marcella Formenti Incontro con Gianni Palagonia a Spazio Cultura, si presenta "Tracce di verità"Mercoledì 15 aprile alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, incontro con Gianni Palagonia, autore del libro “Tracce di verità. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Un percorso tra arte, esoterismo e interpretazione simbolica: a Spazio Cultura si presenta la trilogia di Vincenti; Il Mediterraneo come museo diffuso: parte Art Odyssey, un viaggio tra arte, cultura e dialogo - Saily; Emma Ciceri a San Lupo, un percorso tra corpo, spazio e percezione; Nasce Ca’ Riviera, nuovo centro per l'arte contemporanea sulla Riviera del Brenta. Un Ponte tra arte, spazio e pensieroA Rovigo, città sensibile al richiamo della cultura ma al contempo assetata di nuove traiettorie creative, il vernissage che si è svolto ieri ha rappresentato molto più di una semplice inaugurazione. polesine24.it Il Mediterraneo come museo diffuso: parte Art Odyssey, un viaggio tra arte, cultura e dialogoAcqua dell'Elba e Fondazione Acqua dell'Elba affiancano il progetto di navigazione culturale, realizzato in collaborazione con ... ilnautilus.it Spazio Cultura - facebook.com facebook