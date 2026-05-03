Ex Askatasuna diventi ufficio per carte d’identità il consigliere di Fratelli d' Italia presenta un' interpellanza

Un consigliere di Fratelli d'Italia ha presentato un’interpellanza riguardo alla destinazione dell’edificio in corso Regina Margherita 47, chiedendo che venga trasformato in ufficio per le carte d’identità. La questione sulla decisione da prendere per l’immobile suscita consenso tra diverse forze politiche, indipendentemente dalle differenze di schieramento. La discussione si concentra sulla necessità di definire rapidamente il futuro dell’immobile.

Sull'urgenza di decidere il futuro dell'immobile sito in corso Regina Margherita 47 convengono tutti, a prescindere dallo schieramento. Dal Comune di Torino è già filtrata con certezza la volontà di restituire l'ex sede del centro sociale Askatasuna al quartiere e ai residenti, con una “funzione.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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