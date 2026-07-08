L' Argentina ha già la canzone per vincere i Mondiali

Un brano musicale è stato scelto come inno non ufficiale per i Mondiali, diventando simbolo della competizione. La canzone è stata ascoltata e condivisa sui social, accompagnando le partite e i momenti più significativi del torneo. La melodia ha ottenuto un ampio riscontro tra tifosi e media, diventando un leitmotiv della manifestazione. La scelta è stata annunciata prima dell’inizio del torneo e ha riscosso diverse reazioni tra il pubblico.

Non c’è Coppa del Mondo che non sia accompagnata da una colonna sonora che la renda a suo modo indimenticabile. Ma se fino al 2018 le canzoni che ruotavano intorno al mondiale – ufficiali o meno che fossero – si legavano più alla competizione in sé che ad una squadra precisa (Freed from Desire di Gala o Waka Waka di Shakira), dal mondiale di Russia tutto è cambiato. A Mosca risuonò per settimane Ramenez la coupe à la maison, la canzone del cantante francese Vegedream dedicata alla nazionale campione del Mondo di Kylian Mbappé e Paul Pogba, che diventò indimenticabile in poco tempo. Quattro anni più tardi in Qatar, fu il turno dell’Argentina. con Muchachos del gruppo ska argentino La Mosca Tsé-Tsé successivamente adattata anche dalle curve di Milan e Inter. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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L ARGENTINA é MALEDETTA!! NON vincerà il Mondiale

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